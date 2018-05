Melodia neconventionala aleasa de Printul Harry si Meghan Markle pentru primul lor dans de la nunta - VIDEO

Printul Harry si Meghan Markle google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pe masura ce se apropie data cununiei Printului Harry cu logodnica sa, Meghan Markle, in media apar detalii despre evenimentul ce va avea loc pe 19 mai, la Capela St. George, pe domeniul Castelului Windsor. The Sun spune ca cei doi ar fi ales pentru primul lor dans la petrecere melodia ”I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)” a cantaretei Whitney Houston. Jurnalistii britanici categorisesc alegerea ca fiind neconventionala si mai spun ca ar face parte dintr-un playlist distractiv si ritmat. De asemenea, la petrecere ar urma sa cante Elton John, care a anulat doua concerte din Las Vegas tocmai pentru a participa la evenimentul de la Castelul Windsor. Vezi si:&nb ...