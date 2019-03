Membrii Grupului PPE: ''Decizia britanicilor de a parasi UE necesita si o analiza mai profunda''

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizia britanicilor de a parasi proiectul european a avut reverberatii majore, atat in randul comunitatii politice de la Strasbourg si Bruxelles, cat si in randul oamenilor obisnuiti. Pentru prima data de la infiintarea Uniunii Europene, un val masiv de incertitudine s-a intins asupra continentului, iar populatia pare din ce in ce mai sedusa de retorica populista, demagogica si panicarda, agitata de politicieni iresponsabili sau lipsiti de scrupule. In fata acestor perspective, Grupul Partidului Popular European (PPE), prin reprezentantii sai, afirma ca stabilitatea, progresul si consensul comunitar nu pot fi obtinute decat printr-o reafirmare fara echivoc a fundamentelor democratice ale UE si o reforma de ...