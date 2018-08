Membrii Sindicatului National Sport si Tineret au protestat in fata MTS si au cerut demisia ministrului Ioana Bran

Aproximativ 250 de membri ai Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST) au protestat împotriva inechităţilor salariale, joi, timp în care s-au aflat în grevă de avertisment, şi au cerut demisia ministrului Ioana Bran. Angajaţii federaţiilor, complexurilor şi cluburilor sportive au afişat mai multe bannere în faţa sediului Ministerului Tineretului şi Sportului cu mesaje precum: "Nu uitaţi, suntem suportul rezultatelor excepţionale ale sportivilor României", "Nu ignoraţi profesionalismul din spatele medaliilor sportivilor români", "Nu uitaţi, sportul românesc este ambasadorul României" şi "Ne conduceţi prost, n-aveţi niciun rost". De asemenea, în momentul în care preşedintele SNST, Andy Nagy, a comunicat că ministrul Ioana Bran şi-a luat zi liberă joi, deşi ştia că se organizează grevă de avertisment şi miting, protestatarii i-au cerut demisia şefului MTS. "Demisia, demisia", "Vrem salarii decente" şi "Sport şi tineret, totul e defect" au scandat protestatarii. În lipsa ministrului Ioana Bran, conducerea Sindicatului Naţional Sport şi Tineret (SNST) a avut o scurtă discuţie cu secretarul de stat Cosmin Butuza, care le-a transmis însă că nu le poate rezolva solicitările. După mitingul de protest organizat în faţa Ministerului Tineretului şi Sportului, cei 250 de angajaţi au plecat în marş spre Guvernul României. Preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin, a declarat că în domeniul Sport şi Tineret condiţiile de muncă sunt "aproape inumane". "Protestăm azi în faţa MTS încercând să atragem atenţia ministrului şi echipei de conducere asupra situaţiei extrem, extrem de complicate în care se află toată zona de resurse umane din federaţiile sportive şi Direcţiile Judeţene de Tineret şi Sport. Aplicarea Legii 153 a salarizării în sectorul bugetar lasă urme adânci, avem azi salariaţi, mai bine de trei sferturi din totalul lor, plătiţi la un nivel extrem de scăzut. Au venituri salariale de 1.300 de lei net. În plus, nu se mai face distincţia între rolurile din organigramă, complexitatea muncii, răspunderea pe care o are salariatul, nu se mai ţine cont de vechime. Sunt discrepanţe uriaşe în acest sistem de salarizare. Mai mult, condiţiile de muncă sunt precare, în zona de tineret de exemplu, cei care lucrează în taberele pentru copii, lucrează în condiţii improprii. Să ai 4 adulţi care să facă curat şi mâncare pentru 90 de copii... Este aproape inuman, oamenii ăştia lucrează aproape non-stop şi sâmbete şi duminici, pentru a face aceste servicii pentru copiii noştri. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu cei care pregătesc loturile sportive, sunt oameni plătiţi foarte prost. De aici şi rezultatele din sport", a spus el. Liderul sindical a menţionat că nu va fi acceptată sub nicio formă promisiunea ministrului Tineretului şi Sportului, Ioana Bran, conform căreia salariile vor fi majorate până în anul 2022. "Promisiunile doamnei ministru nu ţin de foame. Iar această promisiune de creştere a salariilor până în 2020 e de netolerat. Pentru că în Tineret şi Sport pe acelaşi nivel de pregătire profesională sunt salarii foarte proaste, iar într-o altă zonă bugetară, tot din banul public, acelaşi tip de angajat este plătit dublu sau chiar triplu. Nu vedem de ce salariaţii din sport şi tineret să fie discriminaţi. Se ştiu de luni de zile aceste lucruri şi încercăm să găsim o soluţie pe calea dialogului. Au fost informaţi primul ministru, şeful partidului care a dat acest ministru de la Sport şi Tineret, ministrul de finanţe, toată lumea ştie... dar nimeni nu vrea să-şi asume rezolvarea acestei probleme. Probabil că dialogul nu e cea mai bună soluţie, aşa că s-a decis să se oprească lucrul. Au făcut grevă de avertisment, sunt deja la a doua, iar din 8 august le urăm succes celor din conducerea MTS în a suplini inactivitatea pe care şi-o asumă oamenii noştri. Pentru că săptămâna viitoare e grevă generală în tot sistemul de tineret şi sport. Să-şi asume dumnealor rezolvarea problemelor până în 2022. Deci când oamenii care asigură serviciile se vor opri din lucru, sportivii vor trebui să îşi facă singuri mâncarea sau curat în camere. Păi sunt antrenori cu sportivi la loturile naţionale care au pierdut bani la venitul net. Ce motivaţie să mai aibă aceşti oameni?", a explicat Dumitru Costin. Mitingul şi marşul de protest de joi fac parte dintr-o serie de acţiuni ale SNST care se va încheia cu greva generală programată pentru 8 august. Sindicatul Naţional Sport şi Tineret (SNST), afiliat la Federaţia Publisind şi membru al Blocului Naţional Sindical, susţine că protestează în numele a peste 3.500 de salariaţi din Sport şi Tineret. Conform conducerii SNST, 70% din personal, indiferent de vechime, studii, funcţie, este plătit cu 1.300 lei net/lună. Revendicările SNST sunt: egalizarea salariilor la nivelul maxim aflat în plata, conform Deciziei CCR nr.794/2016, reîncadrarea personalului conform Legii nr.153/2017 (diferenţiat pe funcţii, răspundere, vechime), plata muncii în zilele de sâmbătă şi duminică, sărbătorile legale şi a orelor suplimentare, acordarea sporului de 25% pentru antrenorii care au sportivi la lotul naţional, acordarea sporurilor - aplicarea regulamentului de sporuri, egalizarea salariilor celor din federaţiilor sportive naţionale, la nivelul celor din subordonatele MTS, acordarea voucherelor de vacanţă pentru salariaţii federaţiilor sportive naţionale, suplimentarea numărului de angajaţi, deblocarea posturilor vacante şi prelungirea contractului colectiv de muncă. Programul acţiunilor de protest ale SNST va la 8 august cu grevă generală, încetarea totală a activităţii în Sport şi Tineret până la soluţionarea revendicărilor. Pe perioada grevei, angajaţii vor respecta legislaţia în vigoare şi vor asigura serviciile esenţiale aflate în sarcina instituţiei, reprezentând cel puţin o treime din activitatea normală. AGERPRES (autor: Marius Ţone, editor: Teodor Ciobanu, editor online: Anda Badea)