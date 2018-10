Membrii trupei Holograf, dezbracati si cu iepuri albi in poale pe coperta unui album de colectie

Holograf google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In 1995 Holograf, una dintre cele mai cunoscute trupe rock din Romania, soca publicul cu lansarea unui album nou a carui coperta era mult prea indrazneata pentru acele vremuri. Toti membrii trupei apareau complet dezbracati in fotografia de coperta, iar in brate aveau fiecare cate un iepure alb. Albumul ”Stai in poala mea” nu a fost printre cele mai apreciate ale trupei, dar a avut un succes de vanzari si datorita fotografiei de coperta. Pentru prima data artisti consacrati se lasau fotografiati in ipostaze mai speciale. Dan Bittman, Romeo Dediu, Tino Furtuna, Iulian Vrabete si Edi Petrosel apareau dezbracati, sezand fiecare pe scaun si cu cate un iepure alb in brate. Chiar si titlul albumului a ...