Membru CSM, dezvaluiri INCENDIARE despre Laura Codruta Kovesi

Judecatoarea Gabriela Baltag, membru CSM, a vorbit intr-un interviu oferit in exclusivitate jurnalistului Razvan Dumitrescu, despre vestitul ordin pe care il dadea Kovesi in interiorul DNA, prin care procurorii trebuiau sa trimita la instanta doar acei suporti cu convorbirile sau inregistrarile relevante cauzei si nu tot suportul cu materialul probator, asa cum spunea Codul de Procedura Penala. „Acest ordin despre care nu o data am auzit si noi, pe surse, ca ar exista ceva indicatii, am sperat ca nu este o realitate. Insa, motivarea, considerentele Curtii Constitutionale ne vorbeste si despre aceasta procedura de selectie, despre faptul ca, la instante, ajungeau numai anumite parti convenabile, ...