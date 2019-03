Memoriile unei mari actrite, adaptate pentru marele ecran

Carol Burnett google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Carrie and Me: A Mother-Daughter Love Story”, cartea de memorii a actritei de comedie Carol Burnett, va fi adaptata cinematografic de Focus Features, cu Tina Fey, Eric Gurian si Steven Rogers in rol de producatori. In cartea din 2014, Burnett vorbeste despre viata ei ca mama, actrita si producatoare prin prisma relatiei cu fiica ei, Carrie Hamilton, care a murit din cauza unei pneumonii la varsta de 38 de ani, in 2002. E confirmat: „Avengers: Endgame” va dura trei ore Burnett va fi si producatoare a filmului, prin Mabel Cat Productions. Jeff Richmond va fi producator executiv, potrivit The Hollywood Reporter. Scenariul a fost scris de fratii Ian si Eshom Nelms, cunoscuti pentru ...