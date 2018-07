Menghina lui Liviu Dragnea si scorpionii din borcan

Amnistia si gratierea deocamdata ratate din lipsa de semnatura de la ministerul Justitiei nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea. Pentru ca domnia sa nu e inca in pragul puscariei. Pana va aparea motivarea condamnarii in prima instnata, pana se va judeca apelul cu readministrarea tuturor probelor, ar putea trece mai bine de un an. Sigur ca fiecare noapte cu somn linistit castigata e de aur, dar o autentica urgenta nu exista pentru el.