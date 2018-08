Mereu faceam greseala asta dupa ce ii curatam. Iata ce mult iti pot folosi cojile de cartofi in gospodorie

Cartofi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cojile de la cartofi ajung direct in sacul cu gunoi dupa ce le curatam. Chiar daca mai au pete si vanatai, ele sunt deosebit de utile in casa. Afla cum sa le folosesti in beneficiul tau. Umilul cartof a ajuns pe locul 4 in lista alimentelor care se consuma peste tot in lume. Nu este familie sa nu manance cateva zeci de kilograme de cartofi pe an, iar cojile de la cartofi se aduna la gunoi in fiecare saptamana. Datorita consumului ridicat, ar putea deveni un combustibil bio cu potential urias. Dar, pana la utilizarile lor industriale, afla cum sa le folosesti in gospodarie. Cojile de la cartofi, ingrasamant pentru flori si legume Cartofii contin minerale precum fier, zinc, magneziu si calciu, folositoare p ...