Mergi mai departe cu noul Ford Focus - FOTO

Ford a prezentat in premiera la Iasi, Noul Ford Focus, odata cu etapa de raliu de la Iasi. Ford a fost masina oficiala a raliului de la Iasi, etapa in Campionatul National de Raliuri si Noul Ford Focus a fost prezentat in premiera pentru ieseni la Superspeciala de la Rapa Galbena. In urma unei colaborari foarte apropiate cu clientii, noul Focus a fost dezvoltat de la zero pentru a oferi cea mai increzatoare, intuitiva si satisfacatoare experienta pusa la dispozitie de un model compact de familie din Europa. Focus introduce o filosofie de design care are in centru oamenii. Aceasta imbina un stil exterior emotional cu un nivel aerodinamic de top in segment. In acelasi timp, interiorul ofera mai mult spatiu, mai multa ...