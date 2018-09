Mesaj de adio. Copilul decedat in accidentul din Vrancea era elev al Școlii Gimniaziale nr. 29 Mihai Viteazu“ Constanta

”Uneori, Dumnezeu se grăbește să ne aducă la el, asa cum este și cazul elevului nostru, Savu Andrei, din clasa a IV-a B, care, foarte repede, la doar 10 ani, și-a luat, în gând, adio de la colegi, prieteni, profesori și s-a dus la El.

" Răsfoind printre amintiri, mă întorc cu emoție în ziua de 15 septembrie 2014, când mi-am cunoscut actualii elevi. Printre aceștia și elevul Savu Andrei, un copil sfios și blând, cu un suflet inocent, astăzi, un înger.... L-am sprijinit, l-am iubit, l-am învățat cu drag, am petrecut clipe minunate împreună. A fost un membru important in marea noastra familie, iar pierderea lui fulgerătoare ne-a îndurerat pe toți.

Dragul nostru, vei rămâne mereu în amintirea noastră, în amintirea colegilor, în amintirea tuturor care te-au iubit. Locul in banca ta este și acum gol, parcă încă te așteaptă...parcă încă așteptăm din clipă în clipă să intri, zâmbind, în clasă..." Cu profundă tristețe, învățătoarea ta!



Odihnește-te în pace, alături de familia ta, suflet bun!

Întregul colectiv al școlii noastre, transmite condoleanțe rudelor îndoliate!” - este mesajul transmis pe Facebook de Școala Gimniazială nr. 29 „Mihai Viteazu“ Constanța