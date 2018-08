Mesaj de felicitare transmis Politehnicii iesene de ambasadorul statului Israel pentru pozitia ocupata in Top Shanghai

Tamar Samash google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ambasadorul statului Israel in Romania, Excelenta Sa Tamar Samash, a trimis rectorului Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iasi (TUIASI), prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, o scrisoare prin care felicita Politehnica ieseana pentru performanta de a se fi clasat intre cele mai bune universitati din lume, conform Top Shanghai 500, pe domeniul inginerie chimica. „Permiteti-mi sa va transmit sincere felicitari pentru pozitia obtinuta de Universitatea Tehnica «Gheorghe Asachi» din Iasi in Academic Ranking of World Universities. Acest rezultat notabil reflecta munca si dedicarea pe care dumneavoastra, colectivul didactic, de cercetare si studentii dumneavoastra le-ati ...