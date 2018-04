Mesaj din viitor: Cancerul a fost INVINS! Secretul in batalia cu tumorile se ascunde chiar in genomul uman

Cancer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In Duminica Floriilor vorbim despre speranta dublata de rezultate foarte incurajatoare pentru omenire. Exista in lume tratamente care pot opri cancerul. Sunt imunoterapiile oncologice, cele prin care propriul organism e antrenat sa lupte cu aceasta maladie. Se pare ca secretul in batalia cu tumorile se ascunde chiar in genomul uman. Medicii se feresc sa foloseasca termenul vindecare, dar prezinta cazuri in care noile tratamente prelungesc mult viata pacientilor si transforma cancerul intr-o boala cronica, precum diabetul sau hipertensiunea. Reportajul “Romania, te iubesc” a fost filmat pe 3 continente. Rares Nastase a ajuns in marile centre de cercetare ale lumii, inclusiv in laboratoarele lui ...