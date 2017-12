Mesaj DISPERAT al lui Tudor Chirila pentru Klaus Iohannis: 'Are obligatia sa explice'

Mesaj disperat al vedetei ProTV, Tudor Chirilă pentru preşedintele Klaus Iohannis. După ce parlamentul a schimbat legile justiţiei, Chirilă crede că doar intervenţia şefului statului mai poate stopa aceste modificări.

"Din pacate, zilele astea romanii par mai interesati de porc decat de viitorul lor. Sau, poate isi doresc viitor de porc. Desi gravitatea modificarilor aduse legilor justitiei, codului de procedura penala sau codului fiscal depaseste cu mult ordonanta 13, am fost mereu din ce in ce mai putini in strada.

Am vazut ca Presedintele Klaus Iohannis a depus flori in memoria victimelor revolutiei. Doar ca victimele alea si familiile lor asteapta infinit mai mult decat niste coroane de flori. Presedintele tarii, dupa parerea mea, are obligatia si mijloacele sa explice la ora de maxima audienta cum un Parlament populat de hoti, penali, inculti si impostori cu diplome fabricate da o ultima lovitura distrugatoare Romaniei.

Are obligatia sa explice ca magistratii sunt lasati fara arme in fata infractorilor. Are obligatia sa spuna clar si raspicat (prin exemple care decurg din aceste modificari) cum cetatenii vor deveni victime colaterale in aceasta uriasa manevra de scapare a infractorilor din politica. Are obligatia sa lupte pentru ca functia pe care o ocupa sa nu devina una de trist decor. Si dupa ce va fi facut toate astea, poate sa puna o coroana de flori in memoria eroilor revolutiei. Altminteri, gestul e usor calificabil drept ipocrizie, chiar daca tine de protocol. Si eu inca sper ca Iohannis nu e frate cu mafia din Parlament. Un lucru insa e sigur: noi cei care ne dorim o alta Romanie nu putem astepta de la NIMENI in afara noastra solutia redevenirii. Doar ca pentru asta ar fi trebuit sa fim in strada mai multi decat anul trecut direct proportional cu gravitatea celor intamplate. Refuz sa cred ca suntem atat de putini. Refuz sa cred ca lumea nu realizeaza", a scris Chirilă pe facebook.