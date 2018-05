Mesaj dur postat de Victor Ponta dupa ce a fost achitat in dosarul Turceni-Rovinari. Ce a scris fostul premier

Victor Ponta şi Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecat pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de consultanţă.Decizia instanţei nu este definitivă.”Ma bucur ca in Romania se poate face dreptate / imi pare rau de faptul ca asemenea abuzuri si inscenari s-au petrecut si se petrec inca in tara noastra/ si ma bucur ca exista judecatori care rezista la toate presiunile si isi fac datoria de a aplica legea!Ii multumesc avocatului meu Florin Surghie si tuturor celor care au crezut tot timpul in nevinovatia mea/ si nu am niciun sentiment negativ fata de toti cei care timp de 3 ani s-au bucurat de raul meu desi stiau ca sunt nevinovat.Imi cer iertare mamei mele, Dacianei si celorlati din familia mea care au avut cel mai mult de suferit din cauza activitatii mele politice.Dincolo de cei trei ani de umilinte, de pierderea functiei de Presedinte al PSD si cea de Prim Ministru - as vrea sa se gandeasca toata lumea daca este normal sa traim intr-o tara in care Kovesi, uncheselii si portocalii sai comit abuzuri, falsifica probe si incalca legea si te fac “penal” pentru interesele lor meschine / si daca este normal sa nu raspunda niciodata pentru aceste infractiuni.Am invatat foarte mult din aceasta perioada dureroasa - o sa tin minte aceasta lectie in toata activitatea mea viitoare”, a scris Victor Ponta pe Facebook.