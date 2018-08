Mesaj dur transmis de Simona Halep romanilor prezenti la finala de la Montreal. Ce a spus sportiva din Constanta

"A fost un sentiment fantastic să vorbesc din nou din postura de câștigătoare. Simt că mi-am atins cel mai bun tenis, dar nu am renunțat de-a lungul turneului, am luptat până la capăt în fața acestui public minunat. Îți mulțumesc Sloane, mă faci o jucătoare mai bună și sper să jucăm cât mai multe finale împreună. Am fost puțin nebună pe teren, căldura a fost puternică, dar nu am renunțat, dar hai să mai facem asta. Ospitalitatea a fost minunată, e minunat de fiecare dată când revin în Canada, a fost un turneu fantastic. Vreau să le mulțumesc celor care se uită la televizor și vreau să spun două cuvinte în română: "Pentru toţi cei care au fost altfel astăzi, data viitoare când veniţi pe un teren de tenis, vă rog să respectaţi această încăpere, pentru că e prea frumoasă pentru astfel de lucruri", a comentat Halep la finalul meciului", a declarat Halep, imediat după meci.