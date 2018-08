Mesaj emotionant al lui Pele, in ziua in care Ronaldo va debuta la Juventus. Cat de aproape a fost sa joace pentru "Batrana Doamna"

PSD iese la atac prin comunicatorii externi: RAFALA de acuzații la adresa lui Klaus Iohannis Din PSD a pornit un val de atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis și a opoziției. După ce premierul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare la Bruxelles, prin care acuză jocurile președintelui, acum europarlamentarii PSD au ieșit la atac împotriva lui Iohannis.Citește și: Partidul Social Democr ...

Dar de nunta inedit oferit de Vladimir Putin la nunta fiicei ministrului de Externe din Austria Preşedintele rus Vladimir Putin a dansat sâmbătă braţ la braţ cu şefa diplomaţiei austriece, Karin Kneissl, la nunta acesteia din urmă, care şi-a atras un val de critici pentru gestul ei de a-l invita la un asemenea eveniment pe liderul de la Kremlin, consemnează agenţiile Reuters şi EFE.

Divort la Casa Alba? Melania Trump vrea sa se desparta de Donald Gesturile facute in public de Donald si Melania Trump, mai ales cel in care Prima Doamna tot refuza sa il ia de de mana ...

UPDATE: Procurorii au inregistrat 257 de plangeri dupa mitingul din 10 august/ Medic pensionar: Il actionez pe seful Brigazii, Paraschiv, in judecata | VIDEO Câteva persoane s-au prezentat şi sâmbătă, la sediul Parchetului Militar, pentru a depune plângeri împotriva forţelor de ordine care au intervenit pe 10 august la mitingul din Piaţa Victoriei. Instituţia a anunţat că au fost înregistrate 257 de plângeri, iar 119 persoane au fost audiate.

Celebru ziar francez: Bolnavul Europei e Romania; nu Ungaria, nici Polonia Nicăieri în Uniunea Europeană, nici în Polonia și nici în Ungaria, atacurile împotriva Justiției nu sunt atât de violente, abuzurile asupra libertăților atât de numeroase și de grave, iar politicienii

Meci nebun in derbiul Timisoarei din Liga 2, cu un gol al victoriei marcat in ultima secunda, minutul 95 (Video) In ultima partida a zilei de sambata din Liga 2 a avut loc un adevarat derbi in Timisoara, intre Ripensia si ACS Poli, ultima fiind fosta echipa de prima liga care tocmai a retrogradat in esalonul secund.

FOTO. Accident teribil! Un barbat din Salonta a murit in timp ce trecea strada prin loc nemarcat. Un bolid l-a lovit in plin Un septuagenar din Salonta a murit, sâmbătă dimineaţa, lovit de un autoturism BMW, în timp ce traversa strada neregulamentar, prin loc nemarcat. În ciuda intervenţiei echipajelor SMURD, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Teribilul accident s-a petrecut în jurul orei 9.20, pe DN79, la ieşire din Salonta spre Arad, mai exact la intersecţia străzilor

Prognoza meteo pentru saptamana 19-25 august. In ce regiuni se vor inregistra ploi abundente Meteorologii au emis prognoza meteo pentru săptămâna 19-25 august. În mare parte din ţară se anunţă vreme călduroasă, dar sunt şi regiuni unde se vor înregistra ploi abundente, însoţite de descărcări electrice. PROGNOZA METEO DUMINICĂ ÎN ŢARĂ Vremea se va menţine călduroasă în special în jumãtatea de sud a ţãrii, unde indicele temperaturã-umezealã (ITU) va