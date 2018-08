Mesaj emotionant al prezicatoarei Maria Ghiorghiu: "Eu si sotul meu am sarbatorit 33 de ani de casnicie frumoasa, in buna intelegere si-n armonie!"

Cunoscuta prezicatoare Maria Ghiorghiu a avut recent o aniversare importanta in familie.

Cunoscuta prezicatoare Maria Ghiorghiu, care face publice o multime de mesaje pe care le-ar "primi" datorita capacitatilor sale paranormale, locuieste la Iasi, fiind pana nu demult secretara la o firma de avocatura. Daca Maria vorbeste mereu despre tot felul de necazuri si suferinte care vor lovi Romania sau planeta, se stiu putine lucruri despre familia ei.

Recet, insa, prezicatoarea a postat un mesaj in care lamureste aceasta necunoscuta, in care isi informa fanii ca este casatorita de 33 de ani cu cineva, cu care are si doi copii mari.

"Astazi, 3 August 2018, eu si sotul meu am sarbatorit 33 de ani de casnicie frumoasa, in buna intelegere si-n armonie, binecuvantata de Bunul Dumnezeu si de Maicuta Domnului! Multumesc PREA SFINTEI TREIMI si MAICII DOMNULUI pentru toate cate ne-au daruit si ne daruiesc, pentru minunatul DAR de a avea doi copii frumosi si cuminti, si nu in ultimul rand, multumesc LUI DUMNEZEU si PREA CURATEI FECIOARE MARIA pentru HARUL si DARUL pe care mi l-a dat. Promit si fagaduiesc ca voi face intotdeauna numai VOIA SA!", a notat Maria Ghiorghiu pe blogul ei.

