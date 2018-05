Mesaj impresionant al lui Constantin Cumpana. Zbor lin spre Dincolo de Dincolo, Laura!“

”Zbor lin spre Dincolo de Dincolo, Laura!

Am știut încă de la început de suferința Laurei, dar nici eu și nici ea nu am discutat pe această temă.



Eu ca să nu amplific starea ei și să o descurajez, ea ca să nu arate că ar putea fi doborâtă de boala incurabilă. M-am oferit să o ajut printr-un apel făcut prin colegii din mass-media, dar a refuzat cu hotărâre. La un moment dat mi-a spus chiar că ne vom întâlni, vom discuta și vom râde ca pe vremuri. Avea un fel de a râde, încât te umplea cu optimism și poftă de viață. Nu ne-am mai întâlnit, dar am rămas amândoi cu speranța că totul va fi bine. Nu a fost așa. Laura s-a ridicat la stele.



Este incredibil că un om ca ea, frumos, inteligent, loial, principial, curajos, luptător, iubitor de viață, nu mai este printre noi.



Am făcut o echipă extraordinară cu Laura, ea fiind unul dintre cei mai valoroși reporteri din Secția Eveniment/ Investigații a Centrului Informațional TELEGRAF - TV Neptun, foarte curajoasă și bătăioasă, iubitoare de dreptate și adevăr, mereu „în linia întâi” la obținerea, prelucrarea și redactarea de informații.



Primul ei caz, îmi aduc aminte, a fost un incendiu în portul Constanța, zona de la Poarta 5. I-am transmis prin stație să plece imediat la fața locului, abia pe urmă realizând că era trecut de miezul nopții și era de prea puțin timp reporter de „eveniment”. Am plecat imediat după ea, dar Laura era deja la „locul faptei”, printre pompieri, flăcări și fum.



S-a remarcat la reportajul despre naufragiile navelor „Paris” și „You Xiu” din portul Constanța, eveniment tragic petrecut în noaptea de 4/ 5 ianuarie 1995. Chiar apare în filmul documentar despre această catastrofă, intitulat „Și Dumnezeu se odihnește”.



A abordat cu ușurință toate speciile jurnalistice atât în presa scrisă, cât și electronică, fiind un condei ascuțit și eficace, o valoroasă realizatoare și producătoare de emisiuni Tv.

A parcurs toate etapele profesiei de journalist, de la reporter la redactor-șef de ziar și televiziune.



Puțini știu că era preocupată de scrierea unor cărți, manuscrisul uneia dintre acestea fiindu-mi oferit de ea spre compilare și opinii. Titlul provizoriu al cărții era „Dragostea dăunează grav sănătății”.

Zbor lin spre Dincolo de Dincolo, Laura, și așteaptă-ne pe toți!” - se arată în mesajul lui Constantin Cumpănă.