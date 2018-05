Mesaj impresionant transmis de Cristina Țopescu pentru tatal ei, internat in stare grava in spital. Ce i-a transmis lui Cristian Țopescu

”Tatăl meu lupta, este un luptător. Toată viața am auzit de la el, de câte ori aveam vreo deznădejde: viața e o luptă, deci te luptă ! Și acum vreo lună de zile îmi spunea el mie : nu te lasă, nu abandona ! Asta îi spun și eu acum, când mă înțelege, dar nu-mi poate răspunde : ticu, luptă, nu te lăsa, te iubesc mult ! Mă rog să mai aibă puterea să lupte și va mulțumesc din suflet celor care sunteți alături de noi, familia lui, de el, omul care a fost trup și suflet pentru țara asta întotdeauna. Atât de mult, încât acum poate și asta îl costă. Dar dacă ar putea da timpul înapoi, sunt sigură că ar face la fel, și-ar da sufletul pentru profesia lui, pentru țara lui, pe care n-a vrut niciodată s-o părăsească. Și-a pus tot sufletul în ce-a făcut, acum sufletul lui e puțin obosit, dar iubirea noastră și poate și a multora dintre voi îl vor ajută să se ridice din nou. Medicii îi resuscitează trupul și le sunt recunoscătoare, noi, doar prin gânduri bune, am putea să-i resuscitam sufletul. Sper încă într-o minune, dragii mei, încă mai sper !” – este mesajul transmis de Cristina Țopescu.