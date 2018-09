Mesaj incredibil aparut pe pagina de Facebook a tinerei din Braila, data in urmarire generala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Maria Norica Cucerenco a fost data disparuta de tatal sau, care a reclamat la Politie ca nu si-a mai vazut fiica de o luna. Tanara in varsta de 18 ani a fost data in urmarire generala, insa pe pagina sa de socializare a aparut un mesaj bulversant. "Hai stati linistiti ca nu a disparut nimeni. Si eu ma bucur ca imi duceti asa tare de grija, atat timp cat nici nu ma stiti personal.", a scris tanara pe . O ancheta a politiei in privinta disparitiei este in desfasurare, iar pana in acest moment nu este clar daca ea a fost cea care a postat pe contul de socializare sau altcineva a facut asta in locul ei. Reamintim ca : Maria Norica Cucerenco, o fata in varsta de 18 ani, din Braila, a disparut de acasa pe 20 august.&nb ...