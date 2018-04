Mesaj pentru romani: „Gasiti o mana de patrioti si se va intoarce tara! Nu va fie frica!”

Ion Vianu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Vianu (83 de ani) scriitor, medic psihiatru, este fiul omului de litere Tudor Vianu. A emigrat din Republica Socialista Romania in Elvetia in 1977, condamnand folosirea psihiatriei ca arma politica. Ion Vianu va lansa cea de-a treia reeditare a volumului Amor Intellectualis, prilej cu care a vorbit despre Romania de azi. „Refuz sa mai vorbesc despre tranzitie dupa 28 de ani. Si comunistii s-ar fi jenat, prin 1976, sa vorbeasca despre greaua mostenire lasata de burghezie! Pur si simplu, constat ca traim intr-o tara in care multi indivizi o duc bine: daca esti indiferent si ai bani poti avea o viata placuta. Dar statul nu-si face datoria, a devenit sluga oligarhiei. Sanatatea publica, transportur ...