Mesaj TRANSANT de la castigatorul licitatiei pentru autobuzele Capitalei, dupa contestatii: SEMNALUL dat de Otokar

Producătorul turc de autobuze Otokar, desemnat câştigătorul licitaţiei pentru cele 400 de autobuze pe care Primăria Capitalei vrea să le cumpere, se arată încrezător în rezultatul contestaţiei şi estimează că autorităţile române vor da o soluţie favorabilă în trei-patru săptămâni. Denis Toublanc, director de marketing al Otokar în Europa, a declarat într-un interviu pentru News.ro că România este o ţară cu potenţial, unde are ca obiectiv să îşi întărească prezenţa şi vrea să participe şi la alte licitaţii organizate de municipalităţi. Compania deja a depus o astfel de ofertă la o licitaţie organizată la Braşov. În prezent, în România circulă 190 de autobuze Otokar, în cadrul unor contracte private, iar cel cu Primăria Bucureşti ar fi primul contract cu o instituţie publică.

”Am fost surprinşi de aceste contestaţii, nu înţelegem de ce au contestat licitaţia, motivele lor sunt nefondate. Suntem însă încrezători că personalul Primăriei, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) şi instanţele de judecată vor lua deciziile în conformitate cu legile şi documentele furnizate, o soluţie corectă, favorabilă nouă. Suntem foarte optimişti că decizia va fi aceeaşi, deoarece este rezultatul unui proces de evaluare lung şi serios. Am trimis mii de pagini de documente tehnice pe tot parcursul procesului. Estimăm că în circa 3-4 săptămâni vor oferi soluţia finală”, a declarat într-un interviu pentru News.ro Denis Toublanc, director de marketing al Otokar în Europa.

Primăria Bucureşti a atribuit în februarie firmei Otokar Europe contractul de achiziţie a 400 de autobuze noi pentru Capitală, cu o garanţie de opt ani. Valoarea contractului, dacă va fi semnat, este de 100 de milioane de euro şi include şi partea de servicii. Rezultatul licitaţiei a fost însă contestat de ceilalţi concurenţi, Mercedes - Benz România şi turcii de la Karsan.

”Argumentele sunt neîntemeiate şi am fost dezamăgiţi să descoperim în mass-media argumentele lor false, chiar înainte ca rezultatul licitaţiei să ne fie comunicat. În ansamblu, oferta noastră respectă atât cerinţele prevăzute în documentaţia de licitaţie, cât şi necesităţile cetăţenilor Capitalei. Totuşi, nu comentăm dreptul legal al unui ofertant de a contesta un rezultat al licitaţiei, chiar dacă rezultatele nu sunt conforme cu realitatea. Otokar va avea un garaj de service cu sediul în Bucureşti, care poate respecta 100% documentaţia de licitaţie, inclusiv licenţa solicitată de carnetul de licitaţie şi reglementările internaţionale relevante”, a precizat Toublanc.

El spune că Otokar s-a angajat să efectueze operaţiunile post-vânzare pentru a atinge o disponibilitate a serviciilor pentru cel puţin 95% din autobuze.

”Practic, fiecare autobuz trebuie să fie disponibil din punct de vedere tehnic cel puţin 347 de zile pe an din 365. Oferta noastră, aşa cum am afirmat, este conformă 100% cu documentaţia de licitaţie şi cu dimensiunile solicitate. Nu ne aşteptăm la surprise din partea autorităţilor române”, a punctat reprezentantul Otokar Europe.

Reprezentantul Otokar Europe afirmă că societatea a avut cea mai bună ofertă raport calitate-preţ.

”Nu am avut cea mai scumpă ofertă, dar nici cea mai ieftină. Însă din punctul de vedere al raportului calitate-preţ, am avut cea mai bună ofertă. Am livrat 140 de autobuze în Malta, un stat mai mic decât România, şi în multe alte oraşe din Europa de Vest. În prezent, 39.000 de autobuze Otokar circulă în 60 de oraşe din întreaga lume, din care 3.800 în Europa”, a adăugat Denis Toublanc.

Otokar vrea să participe şi la alte licitaţii în România

Mai mult, Otokar vrea să îşi întărească prezenţa în România şi să participe şi la alte licitaţii publice.

”Vrem să participăm şi la alte licitaţii în România şi să ne întărim prezenţa aici. Am depus deja o ofertă la o licitaţie organizată la Braşov, tot privind transportul public. Considerăm că România are potential, aici există o flotă veche de maşini. O mare parte din ea ar trebui schimbată”, a precizat oficialul Otokar Europe.

Primăria Bucureşti a anunţat în februarie că Asocierea Otokar Europe şi Otokar Automotive a câştigat licitaţia pentru 400 de autobuze noi pentru RATB. Contractul avea o valoare estimată de aproximativ 510,5 milioane lei, fără TVA (circa 111 milioane euro).

Potrivit caietului de sarcini, contractul este pentru patru ani şi urmează să fie livrate: 320 de autobuze cu o lungime de 12 metri, cu o capacitate minimă de 96 de pasageri, 50 de autobuze cu o lungime de 10 metri şi o capacitate minimă de 70 de călători şi 30 de autobuze articulate, de 18 metri, cu o capacitate minimă de 135 de călători.

Otokar, lider în domeniul autobuzelor, în Turcia, este parte a celui mai mare grup industrial din Turcia, Koç, care deţine mai multe mărci de electrocasnice şi electronice, cum ar fi Arctic, Beko şi Grundig.

Otokar are o capacitate anuală de producţie de 13.000 vehicule, din care 5.000 de autobuze/autocare. Suprafaţa alocată activităţii de producţie se întinde pe 552.000 metri pătraţi.

Otokar a vândut în medie 2.500 de autobuze pe an în ultimii opt ani.

Compania are 2.200 angajaţi şi 300 de distribuitori şi puncte de service. În ultimii zece ani a investit 110 milioane euro în cercetare şi dezvoltare.