Mesaje sfasietoare dupa moartea Petronelei, fata ucisa de un pusti de 16 ani si aruncata intr-o padure din Botosani: "Mainile acelui criminal sa se rupa!"

Petronela Mihalachi ar fi implinit 19 ani pe 28 iunie, insa viata i-a fost curmata brusc aseara, cand a fost ucisa si aruncata la marginea unei paduri din Botosani.

Autorul teribilei crime, un baiat in varsta de 16 ani, a fost identificat si se afla in custodia politiei.

Tanara a fost injunghiata de cel putin 13 ori, prezentand plagi in zona gatului, a fetei si a mainilor. Fata a fost gasita aproape dezbracata.

Petronela era din Stefanesti si invata la Colegiul Economic Octav Onicescu din Botosani.

Moartea violenta a fetei a starnit un val de soc in Botosani si nu numai. Apropiatii tinerei nu pot crede ca este adevarat si cer sa se faca dreptate, iar criminalul sa fie aspru pedepsit.

In aceasta dimineata, prietena Petronelei a postat pe pagina de Facebook a tinerei moarte un mesaj cutremurator.

"Te-ai dus dintre noi,inger frumos! Mainile acelui criminal sa se rupa, sa simta suferinta ce ai simtit o si tu. Prea devreme, aveai o viata frumoasa in fata, nici macar 19 ani nu ai implinit..Vei ramane mereu in inima mea, prietena mea din toata viata! Dumnezeu sa te odihneasca in pace!", a scris Sanda Gabriela Yolanda.

Iar mesajele de condoleante continua sa curga pe reteaua de socializare.

"Condoleante si multa putere familie, vei ramane mereu in inimile noastre suflet frumos!", a scris Repede Diana.

"Doame fereste!!! In ce tara traim!!! Dumnezeu s.o ierte si s.o odihneasca in pace!!!", este si mesajul Larisei Prodan.

