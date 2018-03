Mesajul care a bagat spaima in romani! Se presupune ca ar fi trimis de Politie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un mail pe care cei care l-au expediat sustin ca ar fi din partea politiei, sustine ca micile cadouri distribuite in locurile aglomerate cum ar fi parcarile, benzinariile,supermarketurile, contin un cip pentru a-ti fura datele personale. Pana in momentul de fata, autoritatile nu au confirmat daca aceasta informatie este reala, insa este cert ca informatia se propaga destul de repede in mediul virtual. CITESTE SI: Cinci romani, spargatori de case in Colchester. Identificati dupa ce o femeie le-a fotografiat masina cu care operau Cinci barbati, toti din Romania, au spart o casa in Colchester de unde au plecat cu mai multe bunuri. Fiica victimei, care trecuse in acea zi pe langa casa mamei sale avusese prezenta de spirit sa ...