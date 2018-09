Principele Nicolae si Alina Binder se casatoresc duminica, 30 septembrie, la Sinaia. Din pacate, familia acestuia nu ii va fi aproape.

Nicolae al Romaniei a precizat ca a trimis invitatii la nunta tuturor rudelor, inclusiv Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Regale. Insa aceasta nu a ingropat securea razboiului si nu va participa la eveniment.

Mesajul Casei Regale a Romaniei inainte de nunta Principelui Nicolae

Principesa Margareta nu a dat niciun anunt oficial privind absenta la nunta Principelui Nicolae. Pe pagina de Instagram a familiei regale a fost postat doar un comunicat cu urmatoarele evenimente la care va participa Custodele Coroanei Regale.

”Sambata, 29 septembrie, si duminica, 30 septembrie 2018, Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei si ASR Principele Radu vor face o vizita in orasele Soultzmatt si Haguenau din Alsacia, Republica Franceza, la invitatia oficiala a autoritatilor celor doua municipalitati. Majestatea Sa se afla in Alsacia pentru a onora memoria soldatilor romani ucisi in anii 1917 si 1918, in lagarul de prizonieri ai armatei germane.

De asemenea, Majestatea Sa doreste sa aduca omagiu localitatii Soultzmatt, care a donat Guvernului Romaniei, in anul 1919, locul pe care fusese asezat lagarul, pentru a fi transformat in cimitir militar romanesc. Cimitirul a fost construit in anii 1919-1920”.

Relatia dintre Principele Nicolae si matusa lui, Margareta, s-a stricat inainte de moartea Regelui Mihai I, cand a incercat sa intre cu forta sa-si vada bunicul aflat pe patul de moarte.

Nepotul Regelui Mihai I a fost exclus din Casa Regala si, implicit, din succesiunea la tron, in urma unei decizii din 2015. Nicolae era al treilea in ordinea de succesiune, dupa Mihai I si Principesa Margareta.

