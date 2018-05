Mesajul cutremurator al iubitului uneia dintre cele patru fete decedate in accidentul din Salaj: Dragostea mea, ai plecat asa devreme!

Patru tinere au murit joi, dupa ce autoturismul in care aflau a fost lovit de tren pe o trecere de cale ferata din apropierea orasului Jibou, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Salaj, Maria Cristea.

Dupa ce a aflat cu iubita sa a murit, Dani, prietenul Claudiei, a scris un mesaj coplesitor pe Facebook.

"Nu imi vine sa cred dragostea mea ca ai plecat asa devreme de langa mine. Te voi pastra mereu in sufletul si inima mea. Nimeni niciodata nu o sa iti ocupe acest loc special. Iti multumesc din suflet petru toate clipele frumoase petrecute impreuna si in special pentru ca TU esti cea care m a invata ce inseamna iubirea adevarata. Nu imi pot imagina cum va fi viata mea fara tine... Tot merg dintr-o camera in alta cu speranta ca te voi gasi zambind dar din pacate nu o sa-ti mai vad zambetul tau dulce. Sunt in stare de soc. Da-mi te rog 2 palme sa ma pot trezi din cosmarul asta. Te-am iubit , te iubesc, si te voi iubi vesnic. Imi pare enorm de rau ca nu mai poti sa devi mama copilasilor nostri ce ni doream. Nu te voi uita niciodata ingerasul meu pazitor. Dumnezeu sa te aiba in paza si sa iti dea odihna vesnica. Dumnezeu sa te ierte, sufletul meu", a scris tanarul.

