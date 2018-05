Mesajul cutremurator al unei profesoare pentru fostul ei elev care s-a sinucis: „I-a adus inceputul sfarsitului, rapindu-i visurile si sanatatea”

Moartea violenta a tanarului care s-a aruncat saptamana trecuta de la etajul 10 al unui bloc din orasul Bistrita i-a socat pe locuitori. Fosta lui diriginta a suferit un soc atunci cand a aflat trista veste. Si… la scurt timp dupa ce si-a adunat gandurile, profesoara din Bistrita-Nasaud a scris un mesaj emotionant in memoria barbatului.

Fosta diriginta a tanarului de 30 de ani, care s-a sinucis in urma cu cateva zile, a marturisit in randurile de mai jos cum a decurs ultima lor intalnire. Aceasta a avut loc in urma cu putin timp inainte ca el sa isi puna capat zilelor… de altfel, profesoara s-a intalnit atunci si cu colegii barbatului, pentru ca a avut loc intalnirea de 10 ani de la terminarea liceului.

Cristina Rusu, femeia care i-a fost profesoara, diriginta, pedagog, a spus cu durere in suflet ca totul i se trage de cand fostul ei elev a fost implicat intr-un accident rutier teribil, care s-a petrecut in urma cu patru ani.

„Cand auzi ca un tanar s-a zdrobit de asfalt, cazand de la etajul 10, inevitabil te gandesti cu mila la el si la familia acestuia. Cand afli mai apoi ca, in urma cu ceva timp, te-ai intalnit zilnic, patru ani la rand, cu acest tanar, adolescent pe atunci, sentimentele devin si mai puternice si in ele se impletesc intrebarile fara raspuns, neputinta si revolta. Toate acestea sunt greu de gestionat in clipa in care mergi sa-ti iei ramas bun si te lovesti de durerea fara margini a familiei si de intrebarile retorice ale membrilor acesteia: «Ce ne facem noi fara el?», «Cum mai trecem prin locul in care a cazut?».

Mi-amintesc ca prin vis, chipul baiatului bland, cu ochi albastri, cand a venit in prima lui zi la liceu. Imi amintesc si bucuria din ochii lui, patru ani mai tarziu cand a obtinut media 9,42 la examenul de bacalaureat. Dar, mai limpede ca orice, imi amintesc cum, nu demult, la intalnirea de 10 ani, a fost singurul care a venit cu bratara pe care am dat-o fiecaruia dintre elevii clasei a XII B (promotia 2006), la care am fost diriginta, la terminarea liceului. S-a asezat langa mine la masa si mi-a spus ca pastreaza cu drag bratara care ii aminteste de anii de liceu si de clasa din care a facut parte.

Terminase o facultate de informatica si isi gasise un job bun la o firma de profil. Dar, in urma cu patru ani, un accident grav de masina i-a adus… inceputul sfarsitului, rapindu-i visurile si sanatatea. Si-a revenit fizic, dar au inceput framantarile si boala a avansat cu toate ca s-a luptat, din rasputeri, sa o tina sub control. Pana in 1 mai 2018, cand a abandonat lupta si… totul s-a sfarsit intr-o clipa. Intr-o tara in care simpla prezenta la un psiholog poate sa-ti aduca stigmatizarea, in loc sa fii inteles si ajutat de comunitate, esti judecat chiar si dupa ce treci in nefiinta, fara ca nimeni sa stie povara pe care ai purtat-o in suflet.

Ramas bun, dragul meu elev, sper ca acolo unde ai ajuns, sa-ti fi gasit linistea pe care ai cautat-o atat de mult!”, a scris Cristina Rusu, prof. Colegiul Tehnic „Infoel” Bistrita pe o retea de socializare..

Martora la clipele infioratoare a fost o femeie care locuieste in apropiere de strada Nasaudului din municipiul Bistrita, zona in care s-a produs tragedia. Ea s-a speriat de sunetul puternic produs de cazatura. Cand a vazut ca locul se umple de sange, a sunat la 112. Din nefericire, medicii nu au putut sa-l salveze, desi l-au resuscitat minute in sir.

„In ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, organismul barbatului nu a raspuns manevrelor de resuscitare, astfel declarandu-se decesul”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU BN, Cristina Racila, potrivit bistriteanul.ro. Conform medicilor, s-a facut tot ce s-a putut, aplicandu-se manevre de resuscitare timp de 30 de minute, insa barbatul prezenta leziuni incompatibile cu viata.

Teoria conform careia barbatul suferea de depresie se confirma. Vecinii au povestit atunci ca a iesit acum trei zile din spital, unde a fost internat din cauza acestei boli care il macina pe dinauntru. Mai mult, o femeie care locuieste si ea in zona povesteste ca, de curand, l-a surprins dand tarcoale pe la etajul zece. L- a intrebat ce face acolo pentru ca i s-a parut suspect, iar el a raspuns ca face fotografii. Speriata, l-a amenintat ca va chema politia daca nu pleaca de acolo.

