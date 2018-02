Mesajul de adio pe care fiul unui fotbalist din Liga 1 l-a lasat inainte de a se spanzura! Tatal sau a incercat sa…

Tragedia a avut loc marti dimineata! Sebastian Pancovici, fiul fostului fotbalist din Liga 1, Florin Pancoivici, a fost gasit spanzurat chiar de tatal lui, in scara blocului in care locuia. Adolescentul care s-a sinucis in Ploiesti invata la Colegiul I.L. Caragiale.

Sebastian Pancovici a lasat un bilet de adio in locuinta. Tatal sau a incercat sa-l salveze, a taiat sfoara, insa medicii nu au mai putut decat sa constate decesul. Din primele informatii, tanarul era infiat de fostul fotbalist, scrie www.observatorulph.ro.

Tanarul care si-a pus capat zilelor se numeste Sebastian Pancovici si era elev in clasa a X-a H la Colegiul National Ion Luca Caragiale din Ploiesti. Inainte sa comita gestul extrem, adolescentul a lasat familiei un bilet de adio in apartament prin care isi cere iertare.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicina Legala pentru efectuarea necropsiei, iar in cauza politistii vor deschide un dosar penal pentru ucidere din culpa.

Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinti. Trupul neinsufletit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiesti, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui.

Cine este Florin Pancovici

Florin Pancovici s-a nascut pe 4 februarie 1977, la Ploiesti. A evoluat pe postul de mijlocas stanga. De-a lungul carierei, Florin Pancovici a strans 90 de meciuri in prima liga din Romania, marcand 11 goluri. A jucat la Petrolul, FC Bihor Oradea, Bucovina Suceava, Ceahlaul, FC Vaslui, Inter Gaz, Nistro Ostaci si Minerul Lupeni. In esalonul secund a strans 61 de partide si a marcat 5 goluri. A debutat in prima divizie pe 1 august 1998, in partida Olimpia Satu Mare – Petrolul Ploiesti, scor 3-0.

