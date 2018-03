Mesajul fiului lui Andrei Gheorghe: “Am murit ca sa muriti voi de ciuda ca n-o sa aflati niciodata dac-a fost sau nu supradoza. A fost supradoza de viata, bai, imbecililor!”

29432928 1724120827634471 2914421058805170176 n

Maximilian, fiul omului de radio si televiziune care a decedat la 56 de ani, a postat mesajul lui Andrei Gheorghe, un text scris de el, dar care contine multe din expresiile folosite de tatal sau.

Furios pe speculatiile care au insotit moartea tatalui sau, Maximilian a postat mesajul lui Andrei Gheorghe, un text pe care l-a scris baiatul, dar care contine expresiile folosite de-a lungul timpului de omul de radio si televiziune care a decedat la 56 de ani. “Am plecat, bai, scarnaviilor! Nu, bai, idiotilor, nu mi-am inscenat moartea. Am murit ca sa muriti voi de ciuda ca n-o sa aflati niciodata dac-a fost sau nu supradoza. A fost supradoza de viata, bai, imbecililor! Viermi de pamant ce sunteti, ingramadiri de incertitudini si erori, lepadaturi ale universului! Pupa-ti-as talpile tale, Pascal, ca bine le-ai zis! Aaaaah, faceti 13-14 ca nu stiti cine e Pascal, nu stiti cine e Dostoievski, nu stiti cine e Bukowski? Dar stiti sa mabociti mioritic, ca ce baiat bun era arogantu’ si infatuatu’ ala, unicul si supremul om de radio si TV. Halal sa-ti fie, natiune de bocitoare!”, se scrie in mesaj.

