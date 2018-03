Mesajul gasit pe pagina de Facebook a fetei ucise de propriul tata. Parca si-a ghicit sfarsitul. Saraca...

Ioana, fiica cea mare a criminalului din Brasov, si-a gasit sfarsitul la varsta de doar 18 ani, in mainile tatalui ei.

Tanara care avea toata viata inainte a murit impreuna cu fratele si mama ei. Cei trei au fost ucisi in somn, cu un cutit de "stalpul familiei".

Pe pagina de Facebook a fetei, in dreptul ultimei postari vizibile, tanara apare intr-un selfie, imbracata in alb, iar descrirea imaginii este cutremuratoare.

"Show me what I can’t see when the spark in my eyes is gone." (n.r. Arata-mi ceea ce nu pot vedea, atunci cand sclipirea din ochii mei va disparea)", este textul scris de fata.

Florin Mircea Buliga si-a omorat familia, dupa ce in urma cu cateva zile incercase sa se sinucida, insa fara succes.

"Trebuiau sa moara inainte de Paste" Florin Buliga a dezvaluit motivul pentru care si-a macelarit sotia si cei doi copii. "Ele sunt persoanele alese"

Florin Buliga, barbatul din Brasov care si-a ucis sotia si cei doi copii, a facut niste declaratii socante.

Criminalul a spus ca, dupa ce si-a ucis cei doi copii, a putut comunica telepatic cu ea si ca acestia i-au transmis ca "e mai bine acolo". Criminalul a mai spus, la audieri ca a vorbit cu cei doi copii in timp ce ii omora si pana cand acestia si-au dat ultima suflare, scrie Libertatea.

Florin Buliga le-a spus anchetatorilor ca el crede in reincarnare si in existenta vietilor multiple. Mai mult, acesta a spus ca in perioada sarbatorilor pascare „trebuie sa moara anumite persoane alese".

Pe de alta parte, anchetatorii l-au descris ca pe o persoana "ciudata", dar nu "nebuna".

