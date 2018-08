Mesajul Jandarmeriei inainte de protestul diasporei: Nu vom accepta niciun fel de actiuni violente

După o luptă crâncenă cu temutul cancer, Jarrod Lyle a murit la 36 de ani. Cunoscutul jucător de golf începuse un nou război pentru viață anul trecut, după ce maladia mortală recidivase pentru a treia oară. Rudele, apropiații și fanii sunt îngenuncheați de durerea pe care o simt la plecarea lui de pe această lume, […] The post Jarrod Lyle a murit la 36 de ani. Tragedia vine la câteva zile după ce jucătorul de golf a luat o decizie halucinantă appeared first on Cancan.ro.