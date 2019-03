Mesajul lui Jojo dupa ce a parasit Asia Express

Jojo Asia Express google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jojo a transmis un mesaj dupa ce ea si Paul Lipate au fost nevoiti sa paraseasca Asia Express. "Dragii nostri, multumim pentru toata sustinerea voastra in aceasta perioada. Iubirea , compasiunea, toleranta si intelepciunea voastra ne-au miscat pana in adancul inimii. Voi sunteti cei minunati! Daca am invatat ceva din calatoria noastra acel lucru este ca oamenii trebuie sa traiasca pentru oameni, si nu altfel. Ana Morodan a ajuns la psihiatru dupa experienta Asia Express: ”Mi se parea ca vorbeste o voce cu mine, ca sunt atacata energetic” Paul este bine acum si nu stiu ce s-ar fi intamplat daca am mai fi continuat. Noi chiar am luptat trup si suflet in fiecare clipa. Fara ascunzisur ...