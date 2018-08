Mesajul lui Klaus Iohannis, dupa incidentele de la Mitingul Diasporei

Ca la noi la nimeni. Accident incredibil in Mamaia. O barca s-a tamponat cu un skijet Un accident mai puţin obişnuit a fost anunţat în urmă cu câteva minute la telefonul de urgenţă 112 şi a alertat pompierii de la Constanţa: pe lacul Siutghiol o barcă s-a tamponat cu un skijet. Anca Chiriţă, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea Constanţa, spune că î ...

Orban solicita audierea lui Carmen Dan și a șefilor Jandarmeriei in Comisiile de Aparare Preşedintele PNL, Ludovic Orban, anunţă că va solicita liberalilor din Comisiile de Apărare ale Parlamentului audierea ministrului de Interne, Carmen Dan, şi a şefilor Jandarmeriei, precum şi constituirea unei comisii de anchetă, după violențele dintre jandarmi și protestatari de la Citește mai departe...

LIVE Simona Halep, in sferturi la Rogers Cup Urmariti acum, in direct pe site-ul Ziare.com, partida dintre Simona Halep si Caroline Garcia, din sferturile de finala ale Rogers Cup 2018:

LIVE Jandarmii alunga si gazeaza protestatarii. Huliganii vandalizeaza nestingheriti centrul Bucurestiului (Foto si Video) Peste 100.000 de mii de romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE au iesit vineri in strada. Protestul a fost initiat de cei plecati in strainatate, carora li s-au alaturat romani din toata tara.

Imaginea violenței la protestul din Piața Victoriei. Femeie-jandarm, batuta cu bestialitate, in stare grava la spital O femeie – jandarm, bătută cu bestialitate de protestatari în Piața Victoriei, se luptă pentru viața ei, la Spitalul de Urgență Floreasca din Capitală. Surse medicale, citate de Antena 3, au precizat că femeia a suferit multiple traumatisme și este suspectă de fractură de coloană cervicală. Fe ...

Avem imaginile care anunța inceputul sfarșitului intre Iri & puștoaica lui! Relația dintre omul de afaceri Irinel Columbeanu și tânăra Oana Cojocaru dă semne că ar mai fi devenit mai puțin intensă ca la început. De ceva vreme, mici tensiuni par să-și fi făcut loc în viața celor doi protagoniști, care au demonstrat tuturor că dragostea nu ține cont de vârstă.

Judecatorii au deschis deja un dosar de furt intelectual! Adi Minune, acuzat oficial ca a "șterpelit" o melodie celebra: "E un bandit pseudo-muzicant!" Scandalul a izbucnit în urmă cu mai bine de doi ani. Compozitorul Alexandru Vilmanyi l-a acuzat atunci pe Adi Minune că ar fi „furat" piesa "De-ar fi să vii" a Mihaelei Runceanu, pe care a interpretat-o în genul care l-a consacrat. Acum, disputa a ajuns în instanță

Mitingul Diasporei, nu numai in Capitala! Ce s-a intamplat in Bacau VIDEO Incidente majore la Mitingul Diasporei, care are loc chiar acum în București. Peste 200 de răniți au ajuns la spital, în urma confruntării dintre protestatari și jandarmi. Și în alte orașe diaspora și-a făcut prezența. La Bacău, oamenii care lucrează departe de țară, avându-i alături însă și pe cei care își duc traiul în orașul […] The post Mitingul Diasporei, nu numai în Capitală! Ce s-a întâmplat în Bacău VIDEO appeared first on Cancan.ro.

Iohannis: Condamn ferm interventia brutala a Jandarmeriei; ministrul de Interne trebuie sa dea urgent explicatii Preşedintele Klaus Iohannis condamnă ferm intervenţia brutală a Jandarmeriei împotriva manifestanţilor din Piaţa Victoriei şi subliniază că ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie să dea urgent explicaţii pentru modul în care a gestionat evenimentele. "Într-o democraţie autentică este dreptul f ...