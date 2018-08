Mesajul lui Victor Slav dupa vacanta petrecuta alaturi de Bianca Dragusanu si fiica lor. “Nimeni nu vine sa…”

Bianca Dragusanu si Victor Slav au pus punct relatiei in urma cu aproximativ doua luni, insa au ramas prieteni, de dragul fiicei lor, Natalia Sofia. Recent, cei doi si micuta au fost intr-o vacanta. Nu s-au fotografiat impreuna, dar au publicat imagini cu ei din aceeasi locatie, alaturi de fiica lor.

Dupa ce s-au intors din vacanta, Victor Slav a publicat un mesaj pe contul personal de socializare, cu care fanii lui au fost total de acord. „Nimeni nu vine sa te salveze. Viata ta este 100% responsabilitatea ta”, au fost cuvintele lui Victor Slav.

„Tarziu ne dam seama”, „Cuvinte profunde si adevarate”, „Bine ca ai inteles, intr-un final”, au fost cateva dintre mesajele primite de Victor Slav.

Bianca si Victor s-au casatorit in 2013

Bianca Dragusanu si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectroului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, ei au divortat. Ulterior, ei si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. In urma cu cateva luni, Bianca si Victor s-au despartit, iar blondina s-a afisat cu Tristan Tate.

