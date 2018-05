Mesajul Magdei Vasiliu, la implinirea unui an de lupta cu cancerul baiețelului

ShareTweet Jurnalista Magda Vasiliu a trecut prin momente cumplite în ultimul an, mai exact de când băiețelul ei de nouă ani a fost diagnosticat cu cancer. Prezentatoarea Prima Tv a postat pe pagina de socializare un text care comprimă trăirile complexe în decursul unui an, care în cele din urmă au ca rezultat biruința asupra acestei boli nemiloase. „Astăzi se împlinește un an de când am ajuns la Roma…Un an în care am sperat, am suferit, am învățat, am plâns, m-am bucurat și am aflat ce înseamnă cu adevărat cancerul….Un an de chimioterapie, o intervenție chirurgicală, aplazie, analize săptămânale, investigații amănunțite, reevaluări făcute ca la carte. Grazie unor medici de un profesionalism incredibil precum Ida Russo, GM Milano, Aurora Castellano, Deborah Di Pasquale, Marco Giordano, dar și mulțumită unor asistente care i-au venit mereu în întâmpinare lui Vlad, astăzi, copilul meu este în remisie totală, completă. Am văzut ce înseamnă un spital dedicat cu adevărat copiilor, am văzut cum trebuie să fie îngrijiți cu adevărat copiii oncologici, am învățat să am încredere până în pânzele albe în deciziile medicilor și în priceperea și îndemânarea asistentelor. Nu pot decât să le mulțumesc la nesfârșit din tot sufletul meu. Cuvintele, evident, nu vor putea niciodată exprimă recunoștința mea toată. Iar fără Cosmin Stoian, soțul meu, și fără mama lui, o doamna și o mama în adevăratul sens al cuvântului, toată calea parcursă de Vlad ar fi fost una anevoioasă, dacă nu chiar imposibilă. Nu mi doresc decât că într o zi, copiii români să nu mai fie nevoiți să plece în țări străine pentru a avea o șansă la viață”, a scris Magda Vasiliu pe . Mădălina Stoica, ShareTweet