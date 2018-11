Mesajul Margheritei de la Clejani pentru Maticiuc, dupa ce a zis ca e urata.“E genul ala care te baga in pamant de rusine“

Dupa ce in ultimele zile a existat un adevarat scandal in mediul virtual, intre Viorica de la Clejani si Maticiuc, dupa ce acesta s-a luat de operatiile estetice suferite de fiica artistei, a venit si reactia Margheritei, care l-a lasat masca pe Codin Maticiuc.

Codin a vrut sa fie corect, asa ca le-a aratat tuturor, ce mesaj a primit de la Margherita, dupa ce a spus despre ea ca s-a uratit de la operatiile estetice. „Ca sa vedeti ca sunt baiat corect pana la capat va postez aici si mesajul primit de la Margherita. Diametral opus de cele ale mamei sale, mesajul ei e genul ala care te baga in pamant de rusine dupa ce tu ai scris niste mizerii (chiar daca adevarate dar totusi niste mizerii care fac rau). Asa ca sunt corect si va arat si mesajul ei cu care m-a lovit efectiv. Pacat ca a venit o zi mai tarziu, dupa ce ma terfelise mama dansei. Daca il vedeam primul, doamna Viorica avea wild card de injurat o saptamana de la mine ca a crescut o fata foarte cool pe reactii”, a scris Codin pe contul de socializare.

Viroica de la Clejani a declarat ca fiica ei nu are prea multe operatii estetice si ca este important sa fie sanatoasa.

„Margherita in afara de silicoane si faptul ca si-a facut buzele nu are alte operatii ca nu are nevoie fata mea, e tanara, are 26 de ani. Sa-l fereasca Dumnezeu, cand l-oi prinde la vreo petrecere, ca prima f****a in fata are sa-i fie. Daca comenta unul din asta Neica-Nimeni, ma, il intelegeam, dar asta, asta vrea publicitate ca nu e prost ghindocul asta, l******l pamantului’, a spus ea despre Codin.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.