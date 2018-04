Mesajul Ministrului Apararii adresat doamnelor si domnilor generali si amirali, ofiteri, maistri militari, subofiteri, soldati si gradati de Paste

Astăzi, Mihai Fifor, ministrul Apărării a transmis un mesaj cu prilejul Sărbătorilor Pascale.”Prin tradiția străbună, creștinii sărbătoresc Învierea Domnului în liniștea și căldura familiei. Am descoperit, prin preluarea onorantului mandat de ministru al apărării naționale, că Armata României este o mare familie, unită prin vocația iubirii de țară și prin noblețea profesiei aleasă de cei ce își fac datoria sub faldurile drapelelor de luptă.Dați-mi voie așadar, ca în aceste zile încărcate de semnificații profunde, să îmi îndrept gândurile pioase în primul rând către eroii Armatei României, camarazii noștri de arme căzuți la datorie, pe care nu îi vom uita nicicând. Fie ca Lumina Învierii să se reverse în sufletele greu încercate ale membrilor familiilor eroilor noștri, ca un triumf al acesteia asupra întunericului și ca o biruință a Binelui asupra Răului. Astăzi, mai mult ca oricând, vă încredințez, pe dumneavoastră, cei ce le duceți mai departe moștenirea și amintirea, că vom face tot ce stă în puterea noastră pentru a vă fi alături.Fie ca Sfintele Sărbători Pascale să aducă încredere, liniște și sănătate tuturor veteranilor de război, deopotrivă supraviețuitori ai ultimei conflagrații mondiale sau participanți la misiuni în teatrele de operații, celor răniți pe front, ori în misiunile executate în teatrele de operații sau în acțiuni pe teritoriul național, cu toții oameni de excepţie care au învins moartea și au avut puterea de a-şi continua viaţa cu atitudinea pozitivă și credința nestrămutată specifică celor puternici.Chiar în această zi de mare prăznuire, aproape 1.000 de militari vor primi Lumina Sfântă în bazele în care sunt dislocați în misiuni externe. Vă mulțumesc tuturor pentru curaj și pentru tot ce ați făcut și faceți pentru poporul din rândul căruia v-ați ridicat! România are o voce puternică în rândul națiunilor lumii, iar Armata României este respectată și apreciată în primul rând datorită dumneavoastră, cei ce împliniți cu arma în mână angajamentele asumate de țara noastră în domeniul securității internaționale.Gândurile mele se îndreaptă, cu același respect, către întreg personalul Ministerului Apărării Naționale, care își desfășoară activitatea în țară, zi de zi, în unitățile militare, îndeplinind cu succes misiunile încredinţate. Datorită vouă, dragi militari și salariați civili, Armata României are capacitatea de a acţiona pentru descurajarea unei potenţiale agresiuni la adresa integrității și suveranității statului român. Vă felicit, încă o dată, pentru tot ceea ce faceți pentru Țară! Mulțumesc, deopotrivă, familiilor dumneavoastră pentru înțelegerea de care dau dovadă atunci când sunteți chemați să vă faceți datoria. Succesul dumneavoastră li se datorează și lor, de aceea vă rog să le transmiteți urările noastre de sănătate, fericire și prosperitate.Doamnelor și domnilor generali și amirali, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați,Doamnelor și domnilor,Sărbătorile Pascale îmi oferă prilejul și bucuria de a vă dori linişte în suflet, pace în familii, prosperitate în case și succese pe măsura năzuințelor dumneavoastră. Este un moment al speranței în mai bine. Împreună vom lua Lumină din Lumina Sfântă în noaptea Învierii. Împreună ne vom apropia o clipă de Dumnezeu. Vom fi mai îngăduitori și mai dornici de bună înțelegere unii cu alții.Sărbători cu bine! Hristos a Înviat!”