Mesajul neasteptat al lui Liviu, fostul sot al Israelei: "In curand ne vom revedea, cu un alt mod de a trai... un mod mai bun!"

Liviu Arteni si Israela Vodovoz ofereau impresia ca traiesc o poveste de dragoste ca in povesti, in ciuda diferentei de varsta. Totul s-a schimbat insa cand barbatul a inceput sa aiba din nou probleme cu bautura.

De cand au reaparut problemele cu alcoolul, au aparut si certurile in casinicia Israelei si a lui Liviu. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, Liviu a fost zarit cersind pe strazile din Cannes.

"Da, cersesc pe strada! Am mancat din tomberon si am intrebat oameni daca ar putea sa ma ajute cu un euro macar ca sa-mi iau si eu o paine si o sticla de vin. M-am certat cu pescarusii pentru o bucata de paine! Atat de rau am ajuns ajuns! Dorm pe strada si ma spal pe plaja... Regret ca am suparat un suflet ca Israela!", declara Liviu in urma cu un an pentru Antena 1.

Barbatul parea optimist inainte de plecarea in lume si spera ca lucrurile se vor schimba in bine. Conform ultimelor zvonuri, Liviu Arteni s-ar fi intors in urma cu ceva timp in tara si s-a internat intr-un centru de reabilitare pentru persoanele dependente de alcool si jocuri de noroc.

