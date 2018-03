Mesajul postat de Ioana inainte ca tatal ei sa o „trimita” catre Ingeri cu 8 lovituri de cutit. Cat de frumoasa era…

Ioana

Ioana Buliga, fiica de 18 ani a lui Mircea Florin Buliga, criminalul de la Brasov care si-a ucis sotia si copiii, era o tanara inteligenta, mandra de familia ei.

Ioana Buliga a postat un mesaj care, in contextul actual, are o semnificatie dureroasa. ”Show me what I can’t see when the spark in my eyes is gone.” (”Arata-mi ceea ce nu pot vedea cand scanteia din ochii mei s-a dus.”), este descrierea ultimei poze publice de pe o retea de socializare. Din comentariile prietenilor, se pare ca Ioana era foarte iubita si apreciata in cercul ei de amici.

Ioana s-a mutat alaturi de familia ei la Brasov, acum cativa ani. Era eleva la un colegiu de informatica din oras, iar in noaptea in care a fost ucisa de tatal ei, a ajuns acasa la miezul noptii, dupa ce tatal o chemase prin telefon. Ea a fost omorata cu 8 lovituri de cutit, in timp ce parintele ei, dupa cum le-a spus anchetatorilor, se ruga pentru sufletul fiicei sale.

Mircea Florin Buliga urmeaza sa fie adus in Capitala, pentru o expertiza psihiatrica, dupa ce le-a spus anchetatorilor ca si-a ucis familia pentru a le facilita accesul catre o lume mai buna. Potrivit apropiatilor, familia Buliga era linistita si nu parea sa aiba probleme financiare sau de alta natura.

Marturii despre crima de la Brasov. "Fata i-a spus ca este obosita si ca merge la culcare. A mai asteptat pana la ora 24.00, dupa care..."

Florin Mircea Buliga (43 de ani) s-a prezentat la Politie marti, 27 martie, si a spus ca si-a ucis sotia si pe cei doi copii. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si audiat. El le-a spus anchetatorilor ca le-a eliberat sufletele victimelor si ca poate comunica telepatic cu ele. Crima odioasa a avut loc luni (26 martie), in locuinta sotilor Buliga.

In ziua crimei, Florin Mircea Buliga a mers la seviciu, unde a stat pana la pranz. Ulterior, s-a urcat in masina si a condus pana la Manastirea de la Sinca Veche, la 50 de km de Brasov. Le-a povestit anchetatorilor ca a stat acolo in jur de 45 de minute. S-a rugat si a asistat la o prezentare pe care o maicuta o tinea pentru un grup de turisti. A plecat apoi acasa spre Brasov. Acolo, el ar fi auzit voci care i-ar fi spus sa se sinucida.

Pe drum, Florin Mircea Buliga a oprit masina si s-a injunghiat in piept cu un cutit de vanatoare pe care il avea in autoturism. Insa, rana a fost una superficiala. Barbatul si-a continuat apoi drumul si a oprit la o piata din centrul orasului, de unde a cumparat o orhidee alba de la o persoana pe care o cunostea.

