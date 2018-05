Mesajul prefectului Marian Serbescu de Ziua SMURD-ului iesean

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se implinesc astazi 13 ani de la inceperea actiunilor de salvare efectuate sub egida SMURD Iasi. In ziua de 2 mai 2005 a aterizat la Iasi elicopterul ce avea sa fie utilizat de SMURD pentru interventii de urgenta sau in locuri izolate. "Plecat la drum cu acel elicopter si cu o masina de terapie intensiva imprumutata de la Spitalul CFR, noul serviciu medical avea sa-si demonstreze pe deplin utilitatea, SMURD Iasi ajungand sa efectueze aproximativ 10.000 de interventii terestre si aeriene anual. De-a lungul anilor, SMURD a devenit sinonim cu profesionalismul in salvarea vietii omenesti, reusind sa-si continue cu daruire activitatea si dupa cele doua accidente aeriene care l-au indoliat in 2006 si 2016. Cu gandul la sacrifici ...