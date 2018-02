Mesajul primit de Mihai Gadea in aceasta seara. Ce i-a transmis Dan Voiculescu realizatorului tv

Realizatorul Tv Mihai Gâdea a publicat pe Facebook mesajul primit sâmbătă seară din partea lui Dan Voiculescu, recent eliberat din închisoare.

”Am primit acest mesaj azi de la profesorul Dan Voiculescu.

`Despre frustrările lor și România noastră. Este un mesaj pentru cei dragi sufletului meu. Am un sentiment profund de revolta amestecat cu nevoia de eliberare. Îmi este greu să accept că în țara mea, pe care o iubesc enorm, am fost vânat în condițiile în care niciodată nu am făcut ceva ilegal. Răzbunările personale ale unor oameni frustrați au ajuns prea departe. Dacă oamenii respectivi au și putere în stat este nenorocire.

Opoziția le declară 'război' lui Dragnea și Tăriceanu și o atenționează pe Dăncilă: 'Să le explice românilor cum vor ieşi din minciunile şi bâlbele'

Sunt doar două soluții. Sau izolam frustrații cu putere de decizie sau mulți dintre noi decidem să traim într-o țară cu adevărat democratică.

Eu unul nu mai vreau să fiu hăituit în țara mea.

La noi, la români, zicala `să moară capra vecinului` este în conștiinta prea multor oameni din cauza caracterului sau datorită nevoilor, în timp ce învățătura ”ce ție nu-ți place, altuia nu-i face` a fost aproape uitată. Păcat, mare păcat.” a scris jurnalistul Mihai Gâdea pe Facebook.