Mesajul scris de Kim Jong-un in cartea de oaspeti din Casa Pacii, in timpul summitului intercoreean

Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, a scris un mesaj in cartea de oaspeti din Casa Pacii, vineri, inainte de discutiile de la summitul intercoreean. "O noua istorie incepe acum. O epoca a pacii, incepand de astazi", a scris Kim Jong-un in coreeana in cartea de oaspeti. Vezi si: Intalnirea care a marcat istoria omenirii. Kim Jong-un, la "masa pacii" cu presedintele Coreei de Sud: "M-am intrebat de ce a durat atat" - FOTO Kim Jong-un a devenit primul lider nord-coreean care a ajuns in Coreea de Sud dupa ce a trecut linia de demarcatie militara care separa cele doua tari de la sfarsitul razboiului in 1953.