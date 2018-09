Mesajul Simonei Halep dupa implinirea a 27 de ani

DIETA. Cum poti slabi 5 kilogram in 7 zile. E mai simplu decat iti imaginezi! Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, mai ales daca vrei sa slabesti. De altfel, saritul peste prima masa a zilei este una dintre greselile majore care duc la acumularea kilogramelor. Citește mai departe...

Merkel l-a primit la Berlin pe Erdogan, dar raman "diferente profunde" intre ei Cancelarul german Angela Merkel si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita de stat la Berlin, au incercat sa ajunga la un numitor comun, in pofida "diferentelor profunde" care raman, in special in ceea ce priveste drepturile omului si libertatea presei in Turcia.

Singurul spital cu bolnavi de lepra din Romania nu are bani nici de mancare pentru pacienti Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, referitor la situaţia Spitalului Tichileşti, singurul din ţară care îngrijeşte pacienţii cu lepră şi ai cărui angajaţi au rugat oamenii să doneze mâncare pentru pacienţi, că pregăteşte un act normativ pentru Citește mai departe...

Peste 900 de maghiari boicoteaza referendumul Peste 900 de maghiari din România au semnat în decurs de 48 de ore un apel la boicotarea referendumului din 6-7 octombrie. Citește mai departe...

Cu ce barbat s-a fotografiat Bianca Dragușanu dupa ce i-a serbat ziua de naștere fetiței sale După ce i-a serbat ziua de naștere fiicei sale, Bianca Drăgușanu s-a fotografiat în compania unui bărbat. Fanii n-au stat cu mâinile-n sân și au reacționat pe loc! Bianca Drăgușanu s-a fotografiat lângă un bărbat , iar fanii au fost puțin confuzi. Cel puțin până au văzut descrierea de la poza publicată de vedetă pe

Prima reacție a Antoniei dupa ce l-a facut "prost" pe Alex Velea in direct la TV! La doar câteva ore după ce l-a făcut "prost" pe Alex Velea în cadrul emisiunii pe care acesta o moderează în direct la Antena 1 împreună cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție în public. Frumoasa artistă a postat pe o rețea de socializare o imagine în care apare alături de tatăl băieților ei

Avocatul C. Ene descifreaza concluzia DIICOT in dosarul de inalta tradare al premierului: asul din maneca lui Orban EXCLUSIV DIICOT a anunţat vineri clasarea dosarului ce o viza pe Viorica Dăncilă şi în care erau cercetate infracţiuni de înaltă ...

Politico.com | Mihai Fifor: Romania vrea achizitionarea unui sistem de rachete pentru litoralul Marii Negre România intenţionează să achiziţioneze un sistem de rachete pentru protejarea coastelor Mării Negre, licitaţia urmând să fie lansată luni, a declarat ministrul român al Apărării, Mihai Fifor, cu ocazia vizitei în Statele Unite, informează Politico.com.

"Lemonade", de Ioana Uricaru, ruleaza in weekend in festivaluri de pe trei continente Primul film românesc turnat integral în America de Nord, "Lemonade", al Ioanei Uricaru, va fi prezentat în acest weekend la trei festivaluri internaţionale de pe trei continente, arată un comunicat remis MEDIAFAX.