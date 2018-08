Mesajul subliminal postat de Misha inainte sa anunte Connect-R divortul. Asta sa fie motivul pentru care s-au separat?

Cu nici 24 de ore inainte ca tatal fiicei sale sa anunte oficial divortul, Misha a postat o imagine, pe care este scris un mesaj. Abia acum au inteles sustinatorii fostului cuplu sensul cuvintelor scrise pe poza facuta publica de cantareata.

Recent, Misha a urcat pe Instagram Stories o poza in care apare un peisaj si pe care e scris mesajul: “Nobody is too busy. Is’s just a matter of priorities. (Nimeni nu este prea ocupat. Este doar o chestiune de prioritati)”.

Nimeni nu a inteles adevaratul sens al gandului exprimat public, dar acum, dupa ce s-a aflat ca ea si Connect-R, s-au separat in secret, cu totii au inteles. Mai mult, unii dintre fanii vedetei vad in acest mesaj un repros pentru fostul sot.

