Mesajul transmis de Funeriu catre Olivia Steer. Relatia dintre cei doi dupa ce aceasta a avut marea premiera.

Cunoscut pentru opiniile sale radicale pro-vaccin, fostul ministru Daniel Funeriu reintra in razboiul pe aceasta tema. Mai multe firme, printre care AQUA Carpatica si clinici medicale, au sponsorizat evenimentul in care a fost premiara Olivia Steer, cunoscuta activita anti-vaccin, dar ulterior si-au cerut scuze. Acuzandu-le de PR ieftin, Funeriu le spune ca singurul mod de a se spala de pacate este sa sponsorizeze cu sume de 100 de ori mai mari o campanie pro-vaccinare. "Cred ca toate firmele implicate in scandalul sponsorizarilor criminalilor anti-vaccin pot sa se spele de pacate daca finanteaza cu o suma de bani de 100 ori mai mare o campanie pro-vaccin. Este vorba despre Ocean Fish, Agriro, Hofigal Of ...