Mesajul unei romance din Elvetia: „De ce va este atat de frica de noi, cei cu certificate de prosti?”

protest romani

Saanda, o romanca din Elvetia, a transmis un mesaj pentru romani. „De ce va este atat de frica de noi, cei cu certificate de prosti?”, ii intreaba romanca pe guvernanti, facand referire la mesajul disptribuit pe Facebook de europarlamentarul Maria Grapini. Saanda, de profesie inginer, a plecat din Romania in anul 1990, dupa mineriada.

„Romania este tara noastra, nu doar unde ne-am nascut si am fost educati, ci si locul unde se afla radacinile noastre: parinti, bunici, unchi si verisori, casa parinteasca, colegii de scoala si vecinii , tot ceea ce nu am putut sa ducem cu noi si este atat de important intr-o viata! Nimeni nu a plecat definitiv, ne-am gandit sa castigam timp, timpul „tranzitiei”, ca sa ne realizam visele acolo unde se poate, si apoi, candva fi mai bine, sa venim pregatiti si formati ca sa ni le continuam in tara. Cine s-a gandit ca tranzitia va dura pana vom ajunge aproape de pensie si ca de fapt va fi o bucla inapoi, ca sa aduca tara la mai rau de cat a fost vreodata? Cine s-a gandit ca tara asta nu va mai avea nevoie de noi si ca guvernantii la putere isi vor permite sa ne trateze asa cum o fac zilele acestea? Unde erati fara noi? De ce va este atat de frica de noi, cei cu certificate de prosti? Nici nu va imaginati cat de puternici suntem, caci, dezradacinati, am fost nevoiti sa ne cautam seva adanc in fiintele noastre si in credinta, ca sa reusim! Am sperat ani de-a randul, ca va veni un guvern care-si va incepe mandatul cu versurile lui George Cosbuc, „Vestitorii primaverii”, dar nu mai speram. Au avut altii parte de noi si vor avea si de copiii si nepotii nostri, datorita voua. Dar nu vom inceta sa va amintim ca existam si ca putem misca munti la nevoie, nu din ura pentru voi, ci din dragoste de tara!”

Sanda Orha Ardeleanu inginer, consultant in probleme energetice MAS in energie EPFL, MIT, plecata de la a doua mineriada, 1990, Elvetia

