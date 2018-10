Mesajul unui deputat iesean cu ocazia Zilei Mondiala a Educatiei: ''Invatamantul este intr-o continua lipsa de bani''

Petru Movila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Deputatul iesean Petru Movila a postat un mesaj pe o retea de socializare. Mesajul postat de deputatul iesean cine in contextul Zilei Mondiale a Educatiei. Petru Movila subliniaza necesitatea aducerii aminte ca, in ciuda problemelor cu care se confrunta invatamantul romanesc, profesorii alaturi de elevi reprezinta singura reduta capabila sa construiasca o societate puternica, curata si capabila sa discearna calea propriului viitor. ''De Ziua Mondiala a Educatiei trebuie sa ne aducem aminte ca, in ciuda problemelor si neajunsurilor din sistemul romanesc de invatamant, profesorii si elevii sunt singurii in masura sa construiasca o societate puternica, curata si capabila sa discearna calea prop ...