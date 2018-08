Mesajul unui preot despre tinerii de la UNTOLD: Sa lepadam dar lucrurile intunericului si sa ne imbracam cu armele luminii

preot Claudiu Melean google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Claudiu Melean, un tanar preot din Cluj Napoca, a fost intrebat ce parere are festivalul Untold 2018. Raspunsul l-a oferit tuturor celor interesati de subiect. ”PENTRU CEI CARE MAI INTREABA DE UNTOLD Aceasta este judecata, ca Lumina a venit in lume si oamenii au iubit intunericul mai mult decat Lumina. Caci faptele lor erau rele. Ca oricine face rele uraste Lumina si nu vine la Lumina, pentru ca faptele lui sa nu se vadeasca. Dar cel care lucreaza adevarul vine la Lumina, ca sa se arate faptele lui, ca in Dumnezeu sunt savarsite. (IOAN 3 19-21) Noaptea e pe sfarsite; ziua este aproape. Sa lepadam dar lucrurile intunericului si sa ne imbracam cu armele luminii. Sa umblam cuviincios, ca ziu ...