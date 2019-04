Messi,  dorit pe viata la FC Barcelona

Messi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, a declarat ca isi doreste prelungirea contractului lui Lionel Messi si ca isi doreste ca argentinianul “sa fie intotdeauna” la gruparea catalana. Messi a semnat in urma cu mai putin de doi ani un nou contract cu FC Barcelona, valabil pana in vara anului 2021, cand va ajunge la varsta de 34 de ani. Ce a spus Papa Francisc inainte de a veni in Romania. Spaniolii au ramas SOCATI! “Vrem ca el sa aiba o cariera lunga, pentru a ne bucura in continuare de el. Lionel este admirat de toata lumea si aplaudat pe alte stadioane de fanii rivali. Am vrea sa ii prelungim contractul. Este tanar, se vede asta in prestatiile lui, si mai are doi ani de contract. ...