Mesteri populari renumiti vor fi prezenti la Palatul Culturii pentru a prezenta tainele artei incondeierii oualor

Manifestarea interactiva „Oua incondeiate", ajunsa la a XVIII-a editie, organizata de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova" (CMNM) Iasi, in parteneriat cu Asociatia „ART – Mestesugurile Prutului" si Centrul de Informare Turistica Iasi se va derula in perioada 24 –25 martie 2018, in incinta Palatului Culturii din Iasi. Evenimentul, organizat in preajma sarbatorilor pascale, va prezenta publicului tainele mestesugului si artei incondeierii oualor, avand ca invitati mesteri populari renumiti, proveniti din zonele traditionale ale acestui mestesug, precum sunt Paltinu – Vatra Moldovitei, Magura – Ulma, Izvoarele Sucevei sau Brodina. ...